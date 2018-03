Kas julged kasutada seda luksuslikku laualampi?

Sageli piisab vaid ühest hoolikalt valitud aksessuaarist, et luua kogu interjöör oma terviklikkuses särama. Selleks aktsendiks võib olla ideaalselt sobiv peegel, tekstiil, kardinad või hoopis valgusti. Luksuslik laualamp Crystal loob ruumi hubase ning romantilise atmosfääri.

Laualambi esmapilgul tagasihoidlik lambikuppel on lähemalt vaadates stiilselt õrna triibumustriga; lihtsa joonega kupli sees on peidus aga tõeline sära kristallide näol. Uskuge, selline luksuslik laualamp ei jää kellelgi märkamata! Hubast valgust loov laualamp sobib nii elutuppa kui ka magamistuppa.

Laualambile on võimalik valida kas tume kuppel, mis lisab ruumi romantilisust ning intiimsust, või moodne valge kuppel. Valged valgustid on hetkel väga trendikad, mõjudes sensuaalselt ning andes ruumi juurde teatavat puhtust, avarust.

ISKU lauavalgusti on kroomitud jalaga. Crystal valgustite sarja kuulub lisaks laualambile ka samas stiilis põrandalamp ning laelamp. Soetades ühe seeria tooteid on imelihtne luua oma koju harmooniat loov terviklahendus.

Vaata lähemalt siit.

Foto: ISKU