Julgete päralt on maailm - värviline põrandalamp Dexter paneb särama iga ruumi!

Kui otsid põrandalampi, mis eristuks hallist massist, oleks stiilne ning samal ajal ka täidaks oma põhiülesannet ehk valgustaks ruumi, siis võid otsingud lõpetada. Lubage tutvustada – Dexter!

Nagu samanimeline seriaalikangelane, on ka see ISKU värviline põrandalamp mitmenäoline ning sama põneva karakteriga kui kurikuulus Dexter Morgan!

Dexter võlub oma geniaalselt lihtsa disainiga: klassikalise kujuga kuplid on kirgastes värvides ning asetsevad teineteise suhtes asümmeetriliselt. Kolm kuplit tähendab ka kolm korda rohkem valgust! Selles kombinatsioonis on nii retro kui vintage'i hõngu...

Samal ajal sobib Dexter igati ka kaasaegsesse interjööri. Elutuba, magamistuba, lastetuba, koridor, kontor, stuudio – see kihvt värviline põrandalamp on valmis muutma omanäoliseks mistahes eluruumi!

Värvikombinatsioon must, valge ning oranž mõjub soojalt ning pigem vaoshoitult; laim, roosa ning türkiis on koos aga justkui suur sõõm värsket ja vallatut kevadõhku. Mõlemal juhul lisab see lihtsa disainiga värviline põrandalamp su kodule ja pererahvale sära ning isikupära!

Vaata lisaks siit.

Foto: ISKU