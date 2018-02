Hea idee: muuda sisekujundus põnevaks selle laelambiga

Särtsakas laevalgusti Cup on sinu kodus tõeline pilgupüüdja! Laelamp on sisekujunduses aksessuaar, mis võimaldab toa interjööriga lõputult mängida.

Neutraalse ning iseloomuta toa saab muuta värviliseks ning omanäoliseks näiteks efektse laelambiga. ISKU särtsakas laevalgusti Cup on kahtlemata karakteriga valgusti!

See retrohõngulise disainiga laelamp on üks meie sisustustoodete müügihitte. Tagasihoidlik ning naturaalne puitdetail sillutab teed kirkale lambikuplile. Valikus on selged ning säravad värvitoonid – vali ise, kas sinu kodu interjööriga sobib kõige paremini punane, oranž või roheline särtsakas laevalgusti Cup!

Laelamp ei pea tingimata seisma kõrgel lae all, sageli märkamatuna, ainsaks funktsiooniks toale üldise valguse pakkumine. Ka see särtsakas laevalgusti sobib kohtvalgustiks näiteks söögilaua kohale.

Pere või sõpradega ümber söögilaua kogunemisel on ümbritsevate nurkade valgustamine kõrvalise tähtsusega ning keskmise suurusega laelambist piisab täiesti. Lihtsa disainiga laelamp Cup lisab sinu kodule sära, mida soovid!

Vaata lähemalt siit.

Foto: ISKU





Foto: ISKU





Foto: ISKU