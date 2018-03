VAATA: lihtne viis, kuidas muuta kodu nooruslikult stiilseks

Hoolikalt valitud vaip muudab toa ilme terviklikuks ja lisab interjööri omapära. Käsitöö-vaip Helmi on ideaalne aksessuaar igasse majapidamise, tuues ruumi nooruslikku stiilsust, silmailu ja hubasust.

Erilisi vaipu on keeruline leida. Käsitöö-vaip Helmi on juba ainuüksi seetõttu ainulaadne, et sisustuskaubamajadest ei leia just tihti kvaliteetseid käsitööna valminud sisustuselemente, kuid teadupärast kannab just käsitöö endas enim head energiat. Pole kahtlustki, et käsitsi kootud käsitöö-vaip Helmi annab kodule tõelise lisandväärtuse!

Käsitöö-vaip Helmi stiilsus peitub värvikombinatsioonis ja lahedas täppidest koosnevas rombimustris, mis mõjub värske ja noorusliku elemendina igas ruumis. Vaip on saadaval kahes värvikoosluses – sügavhall ja valge ning kohvipruun ja valge. ISKU Käsitöö-vaip Helmi stiilsus sobitub ideaalselt nii elutuppa, magamistuppa kui ka kodukontorisse.

Vaata lähemalt siit.

Foto: ISKU