Õige vaip teeb ruumist toa!

Kvaliteetne vaip muudab toa hubaseks, koduseks ja ilusaks. See teeb ruumist toa, tuues kodusoojust, südamlikku pehmust ja emotsiooni. Ilma vaibata on tuba kõle, tühi ja ametlikum, vahel lausa tekitab tunde, et ruum on sisustamata või poolik.

Head vaipa pole aga lihtne leida. Vaip peab sobima interjööriga, peab ühtima ruumisviibijate väärtustega ning olema ilus nii välimuselt kui ka sisemuselt. Kui vaiba välimuse ilust on kergem aru saada, siis sisemine ilu võib tekitada küsimusi. Mida tähendab vaiba sisemine ilu?

Vaip võib olla kvaliteetne ja justkui kunstiteos, samal ajal kui on olemas ka odavaid ning kehvematest, kõvematest ja külmematest materjalidest tehtud vaipu. Villavaip on vaip, mis õhkab kvaliteeti, kestab aastaid (kui mitte aastakümneid) ja millel on hea käia, istuda ning pikutada. Käsitsi tehtud villavaip on soe ja elegantne. Parim villavaip on kohe äratuntav, see on luksusliku välimusega, jättes väljapeetud, aga samas hubaselt koduse tunde.

Käsitsi kootud villavaip Beat on saadaval erinevates värvitoonides. Vali oma koju meelepäraseim – musta, beeži või pruuni mustriga. Ka villavaiba suurused on ISKU poes saadaval erinevaid, valida saad kolme erineva vahel.

