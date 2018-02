Naturaalne lambanahk pakub killukest glamuuri igasse koju

Hommikul mõnusalt teki alt välja pugedes, sooviks võimalikult pikalt nautida voodi mugavust, pehmust ja soojust. Kui ihaldad jalge all tunda midagi eriliselt pehmet ja sooja, siis naturaalne Merino lambanahk on ainuõige valik!

ISKU naturaalne Merino lambanahk on sisustuselement, millel on lisaks üdini glamuursele vaibafunktsioonile mitmeid teisi kasutusvõimalusi. Üha enam kasutatakse lambanahka täiustava disainielemendina nahkdiivanil ning plast- või puittoolil, et lisada soojust ja hubasust. Nõnda mõjub naturaalne lambanahk ekstravagantse ja rikkaliku sisustusdetailina.

Naturaalne Merino lambanahk on hea lisand lastevankrisse või lastetuppa, kuivõrd see on äärmiselt soe ja sellel on pehme mängida. Merino lambanaha värvuseks saad valida kas valge või musta.

Loe täpsemalt siit.

Foto: ISKU





Foto: ISKU





Foto: ISKU