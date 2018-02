Kvaliteetne villavaip hoiab jalgealuse sooja aastakümneid

Juhul, kui vaip pole kodus vaid ajutise trendiesemena, siis on mõistlik investeerida korralikku villavaipa. Kvaliteetne villavaip on investeering pere heaolusse, mis hoiab jalgealuse sooja ja kaunina aastaid.

Teadupärast on vill vaipades kõige sagedamini kasutatav looduslik kiudaine ja seda õigustatult. Villavaibad on tuntud kui aastakümneid kestvad sisustuselemendid. Kvaliteetne villavaip Himalaya on väga vastupidav.

Vill on olemuselt äärmiselt hästi vormhoidev, seega ei riku vaipa tugitooli, laua vaibal või mõne muu eseme hoidmine, kuivõrd mööblieseme eemaldamisel taastub vaiba kaunis sile pind. Lisaks talub kvaliteetne villavaip Himalaya kenasti mistahes hõõrdumist.

Kvaliteetne ISKU villavaip Himalaya on jalge all alati soe ja pehme, olles ideaalne lisand nii kivipõrandaga maamajja kui ka parketiga linnakorterisse. Vaiba värvi ja mustrikombinatsioon teeb vaiba ülimalt praktiliseks. Toon-toonis kirju muster peidab oskuslikult pisemad plekid, seega ei tasu takistada väikelaste mänguhoogu!

Vaiba saad valida kolmes värvikombinatsioonis.

Vaata lähemalt siit.

Foto: ISKU





Foto: ISKU