Arvad, et kaltsuvaip pole moes? Vastupidi – see on moodne klassika!

Kaunid kaltsuvaibad seostuvad alati meeldiva lapsepõlve nostalgiaga, mil kellelgi sugulastest oli maamajas alati mitmeid triibulisi puuvillavaipu, mis muutsid majapidamise oh-kui-koduseks!

Triibuline puuvillavaip Hilla võimaldab sul tuua selle üdini positiivse emotsiooni oma koju. Vaatamata nostalgilisele tunnetusele on puuvillavaibad üha enam hinnas kaasaegsetes kodudes.

ISKU triibuline puuvillavaip Hilla muudab õdusaks ja koduseks iga modernse interjööri ning toob värskust klassikalisse sisekujundusse.

Triibuline puuvillavaip on palja jala all äärmiselt meeldiv, mistõttu on tegu hea alternatiiviga muudele vaipadele magamistoas, lastetoas ja koridorides. Vaip on saadaval mitmetes erinevates värvikombinatsioonides. Nii saad ise valida, kas soovid lustakalt erksa värvikomboga vaipa või soliidselt rahulikku vaipa.

Vastavalt eluruumi suurusele saad valida sobivas mõõdus vaiba. Kata või terve kodu mõnusa puuvillavaibaga!

Vaata lähemalt siit.

Foto: ISKU





Foto: ISKU