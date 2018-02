Tugitool – kirss sisekujunduse tordil!

Tugitool on kui kirss tordil sisekujunduses, andes ruumile lisaks istumisfunktsionaalsusele ka tervikliku ilme. Tugitool on suurepärane mööbliese ilmestamaks elutuba ajatu elegantsiga või kontorit modernsusega.

Kameeleonlik Cubio lounge-tool on ideaalne valik nii elu- kui ka avalikku ruumi. Lihtsa välimusega Cubio tugitooli erilisus peitub võimaluses muuta see valikuliste detailidega täiuslikuks! Vali just endale sobivaim istmepatjade pehmuse aste.

Kattematerjaliks saad valida kas tekstiili või naha. Toolijalgu on valida kolmes stiilis – puidust, kroomitud metallist ristjalg või kandiline alus. Kandilisel alusega tugitoolil on pöördemehhanism, mis istuja tugitoolist lahkumisel pöörab tooli tagasi esialgsesse positsiooni.

Seega ISKU Cubio tugitool pakub pretensioonitut lõuendit, mida on võimalik transformeerida interjöörile vastavaks kombineerides erinevaid kattematerjale ja toolijalgu. Tekstiili ja puidu kombo loovad tõeliselt klassikalise hõnguga elegantse tugitooli. Naha ja metalli kombo pakatab šikist modernsusest. Mänguruumi on palju!

Foto: ISKU

