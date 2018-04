Soliidne tugitool kõrgema klassi armastajale

Kas igatsed oma koju või kontorisse soliidset, voolujoonelist ja äraütlemata mugavat tugitooli, mis on ühtlasi ka stiilne täiustus ruumi sisekujundusele? Kui vastasid jaatavalt, siis Flex S tugitool on ideaalne valik!

Tugitoolil ja tugitoolil võib olla suur erinevus. Flex S tugitool on soliidne, elegantne, voolujooneline ja stiilne. See on võrratu toestusega, mis teeb tugitoolis istumisest omaette rikastava elamuse. Stabiilsel ringjalal seisvale Flex S tugitoolile lisab erilisust kiikumismehhanism. Mis võikski olla parem, kui kergelt kiigutades lasta mõttelend valla või sukelduda hea raamatu tegevustikku?

ISKU Flex S tugitool on Flex tugitoolide sarja soliidseima välimusega toode. Kombineerides Flex sarja erinevaid tugitoole lood oma koju või kontorisse läbiva stiiliga terviklahenduse! Tutvu ka käetugedeta Flex Y tugitooli omadustega.

Flex S tugitoolile saad valida kattematerjaliks naha või tekstiili. Valikus on palju erinevates toonides kattematerjale, seega palun vaata pilte ja vali oma interjööri sobivaim! Käetoed saad valida naturaalsest kasest, pöögist, mustad või valged.

Vaata lähemalt siit.





