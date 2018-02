Mööbli puhul suurus loeb

Ruumide sisustamisel tuleks eeskätt lähtuda mööbli ja ruumi proportsioonidest. Ruumi täitmine liiga massiivse mööbliga muudab toa visuaalselt väiksemaks ja vähendab ruumi funktsionaalsust.

Seetõttu tuleks ka tugitoolide valikul alati silmas pidada ruumi ja tugitooli mõõtusid.

Me kõik teame, kuid keeruline on leida õiges suuruses riideid, kuid enda mõõtude järgi tugitooli leidmine kõlab ennekuulmatult! Mööbli ja ruumi mõõtude suhe on vaid visuaalne, veelgi olulisem on kasutajamugavus. Seda eriti mööbliesemete puhul, mida kasutatakse igapäevaselt puhkamiseks ja ajaveetmiseks. Luba tutvustada Swan tugitooli, mis on saadaval lausa kolmes mõõdus: S/M/L.

Swan tugitool näeb välja moodne ja suursugune. Kõrge seljatugi ja käetoed tagavad maksimaalse istumismugavuse. ISKU Swan tugitool seisab stabiilsel metalljalal ja on reguleeritav, mis tähendab, et see on ühe lihtsa liigutusega muudetav lõõgastavaks lamamistooliks.

Detailides peitub võlu! Lisaks tugitooli suurusele saad valida lausa kolme erineva kattematerjali vahel – tekstiil, nahk või kunstnahk.

Vaata lisaks siit.

Foto: ISKU





Foto: ISKU