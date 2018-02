Mis on moodultugitoolide populaarsuse põhjus?

Foto: ISKU

Moodultugitoolid ja –diivanid on põhjusega paljude klientide lemmikud. Tegu on universaalsete mööbliesemetega, mis annavad lõputu kombineerimisvabaduse vastavalt vajadusele. Kui otsid ideaalset tugitooli komplekti täiustamiseks on Module tugitool ainuõige valik!