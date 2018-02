Millest lähtuda tugitooli ostmisel?

Tugitooli soetamisel peaks eelkõige lähtuma mugavusest ja kvaliteedist. Kvaliteetne tugitool toob kasutajatele rõõmu aastakümneteks ja on hea mööbliese, mida nii-öelda edasi pärandada oma järglastele oma ellu astudes.

Mugavus tagab, et tugitool saab peres armastatud ja tihti kasutatud. Comfort tugitooli tugev ja vastupidav raamistik on kaetud superpehme polstriga, mis muudab soliidse ilmega tugitooli oma nimele vääriliseks – äärmiselt mugavaks.

Tugitoolile saab valida puidust toolijalad või metallist jalarõnga. Puitjalgadega tugitool on paslik hubasesse lugemisnurka. Metallist jalarõngaga Comfort tugitool oleks futuristlik täiustus modernsesse koduinterjööri või hoopis hotelli fuajeesse. Metallist torujalg lisab tugitoolile efektse pöörleva funktsiooni.

Tugitooli kattematerjaliks on kas tekstiil või nahk. Nahkkate lisab tugitoolile praktilisust, kuivõrd naha puhastamine kergelt niiske lapiga on imelihtne. Tekstiilkate toonitab tugitooli ülesehituse soliidsust.

Foto: ISKU

Foto: ISKU





Foto: ISKU