Lamamistool pakub idüllilist suvemomenti aastaringselt

Me kõik teame ja igatseme seda idüllilist momenti suvest, mil saab sukelduda oma lemmikraamatusse päikese käes peesitades või õunapuude vilus mõnusas lamamistoolis. Ent miks peaksid lamamistoolid olema vaid suve ja õuealade pärusmaa? Diva lamamistooliga saad taolist idülli nautida aastaringselt!

Diva lamamistool on minimalistlik, stiilne ja huvitav. Tegu on tooliga, mis kahtlemata ei jäta kedagi külmaks – tahaks ju katsetada ja proovida, kuidas siseruumides lamamistoolil olla on!

Pehme kaelatugi, ideaalne seljatoe kalle ja põlvealune kõrgendus muudavad lamamistoolis olesklemise ülimalt mugavaks! Miks mitte vürtsitada oma kodukontorit või elutuba klassikalise tugitooli asemel lamamistooliga?

ISKU Diva lamamistool kuulub Põhjamaade käsitööd ja kvaliteeti pakkuva mööblitootja HT Collection tootevalikusse. HT Collection mööbliesemed on tuntud vastupidavuse ja ajatu Skandinaavia disaini poolest.

Kvaliteetsed materjalid, hoolikas teostus ja kasutaja mugavusele orienteerumine on avanud stiilsete kodude uksed HT Collectioni mööbliesemetele üle 50 aasta. Lamamistooli kattematerjalide värvivalik on lai.

Vaata lähemalt siit.