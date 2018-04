Kui tugitoolist saab disainielement

Kas sulle pakub huvi tugitool, mis oleks multifunktsionaalne – sobilik lastetuppa, silmarõõmuks elutuppa, soovi korral isegi arvutitooliks ja sisustuselemendiks kontoris? Luba endale tutvustada mitmekülgset Flex Y tugitooli!

Asjaolu, et Flex Y tugitoolil pole käsitugesid muudab tugitooli silueti kaunilt voolujooneliseks ja lisab omapära, mistõttu on Flex Y tugitooli näol kahtlemata tegu eraldiseisva disainielemendiga igas interjööris. Flex Y tugitool pole ainult visuaalselt kaunis ja sobilik eriliiki ruumidesse, vaid see on ka ülimalt mugav tänu kõrgele seljatoele ja kuklatagusele lisatoestusele.

ISKU tugitooli kattematerjaliks saad valida naha või tekstiili. Kattematerjalide värvivalik on väga lai. Flex Y tugitool on Flex tugitoolide sarja ilma käsitugedeta variant. Tugitool seisab stabiilsel ringjalal ning on varustatud kiikumismehhanismiga.

Vaata lähemalt siit.