Kuhu paned istuma vanavanemad ja jõuluvana?

Tugitool sümboliseerib väärikust, elutarkust ja stabiilsust. Tugitooli lubatakse istuma kõige tähtsamaid külalisi nagu vanavanemad ja jõuluvana. Tihtipeale on tegu perepea meelispaigaga, kus raamatuid lugedes uusi teadmisi ammutada.

Liz tugitool kehastab eeltoodud väärtusi. Raimo Räsäneni disainitud Liz tugitool on kaunis, imposantne ja vastupidav. See on ideaalne tugitool säramaks omapäi või hubasust lisava kootud pleedi lõuendina. Lisaks kodu komplimenteerivale välimusele on tugitool ülimugav.

Hoolikalt kalkuleeritud istme kalle seljatoe suunas, kuklatagune lisapadi ja seljatoe ideaalne toestatus pakuvad tõelist istumisrõõmu. Tugitooli teeb unikaalseks reguleeritav seljatugi, mis puhkehetkel mõjub eriti kosutavalt.

Juhul, kui sulle meeldib Liz tugitooli välimus, ent eelistaksid reguleeritava seljatoe asemel kiiktooli idüllilisust, siis tutvu ISKU Raimo Räsäneni disainitud Ritz tugitooliga.

Tugitooli jalad saad valida puidust või metallist. Kattematerjalide valikus on tekstiil ja nahk.

Vaata lähemalt siit.

Foto: ISKU





