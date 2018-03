Kes või mis on moodultugitool?

Foto: ISKU

Kas teadsid, et konkreetse siluetiga ja ühetoonilised mööbliesemed annavad ruumile värske ja särava mulje? Minimalistliku stiiliga moodultugitool on ideaalne sisustuselement, millesse investeerida, kuivõrd kvaliteetne ja ajatu välimustega mööbliese on väärtustatud kõrgelt ka järeltulijate seas!