Kas ühist kodu sisustades kipub kõik veidi liiga ühe sugupoole esindaja stiilis olevat?

Natuke liiga naiselikult pehmejooneline, mehelikult sirgejooneline või hoopis vastupidi? Hea tasakaalu saavutamine võib teinekord tunduda võimatuna, ent mitte Concorde tugitooliga.

Concorde lounge-tool on maitsekas sümbioos, mis kaunistab iga kodust miljööd kui ka avalikku ruumi.

See tugitool ühendab ideaalselt kaasaegse modernsuse ja tuttavliku retrohõngu. Concorde lounge-tool seisab stabiilsel pöörleval alusel ning on varustatud reguleeritava kallutusmehhanismiga, mis liigub sujuvalt tagasi originaalasendisse kui toolilt püsti tõustakse. Ekstramugavust pakub lounge-tooli kasutamine koos Concorde tumbaga.

ISKU tooli on võimalik transformeerida interjöörile vastavaks valides sobilik kattematerjal (nahk või tekstiil) ja värvitoon. Valge nahkkattega tugitool sobib šikiks pärliks peegli ette naiste buduaaris. Seemisnahkse kattega tugitool õhkab maskuliinsust ja passiks suurepäraselt mugavaks istumisasemeks kodukontorisse. Mänguruumi on palju!

Vaata lähemalt siit.





