Kas sa otsid tõelist wow-efekti tekitavat tugitooli?

Siin see on - Raimo Räsäneni disainitud Ritz kiiktool sobib selleks kui valatult! Tugitool seob ruumi sisekujunduse ideaalseks tervikuks, mistõttu pole tegu pelgalt istumisasemega, vaid olulise disainielemendiga.

Efektne ja kvaliteetne Ritz kiiktool on iga hubase kodu südameks. Kiiktool kaasajastab idüllilise kontseptsiooni supermugavast vanavanemate kiiktoolist, seejuures tegemata kompromissi moodsa välimuse osas. Hoolikalt kalkuleeritud istme kalle seljatoe suunas, kuklatagune lisapadi ja seljatoe ideaalne toestatus tekitavad tunde justkui mõnusast embusest. Kas kiiktoolis lemmikraamatut lugedes saaks soovida midagi enamat?

ISKU kiiktool muudab sinu kauni kodu veelgi hubasemaks. Käetugede tonaalsuse saad valida nelja valiku hulgast: naturaalne kask, pöök, valge, must. Kattematerjali valikus on tekstiil ja nahk, ent värvivalik on lai.

Vaata lähemalt siit.

Foto: ISKU





