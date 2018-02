Kas julged interjööris kasutada kollast tugitooli?

Kui soovid sisekujundusele veidi vunki juurde lisada, siis tugitool kui disainielement ja praktiline istumisase on selle jaoks ideaalne!

Kaasaegses sisekujunduses on julgelt kombineeritud erksaid värvitoone, erinevaid mustreid ja rõõmsaid motiive. Taoline eklektika ei pruugi olla igaühele meelepärane, ent rahulikud ja kindlas valikud võivad ka kiiresti ära tüüdata.

Lisaks visuaalsele efektsusele, peab tugitool olema kvaliteetne ja mugav. Fox tugitool vastab täpselt sellele kirjeldusele! Fox tugitool on noobel mööbliese, mis mõjub vaatamata klassikalisele siluetile moodsa ja silmapaistvana, andes igale interjöörile särtsu juurde.

Fox tugitooli muudab ainulaadseks võimalus reguleerida seljatuge kahe asendi vahel – püsti või mõnusalt veidi kaldu. Tugitooli kõrge seljatugi ei luba kaelal ära väsida, võimaldades toetada pead vastu seljatuge. Võrdlemisi madalad käetoed muudavad tugitooli ideaalseks valikuks kontorimiljöösse arvutitooliks, kuivõrd pole kahtlustki, et need ei jää ette tooli laua alla lükkamisel.

ISKU nahkkattega Fox tugitool muutub ajapikku aina kaunimaks, sest nii öelda sisseelatud nahk annab efektsele tugitoolile iseloomu juurde, lisades kogu interjöörile väärikat hõngu.

Vaata täpsemalt siit.

Foto: ISKU





Foto: ISKU