Innovatsioon tugitoolis: ühe liigutusega lamamistooliks!

Foto: ISKU

Me kõik oleme tuttavad tundega pärast pikka päeva, mil tahaks lihtsalt jalad seinale visata ja veidi aega lösakil olles mõtteid mõlgutada. Võib-olla paned isegi lemmiksarja telerist mängima, et lõõgastusmoment oleks täiuslik. Taolist luksust on hea nautida Forto tugitoolist.