Söögitoolil on suurem roll kui me arvame

Söögitoolid on tõenäoliselt ühed vähim väärtustatud mööbliesemed igas majapidamises. Need saavad vähe tähelepanu, ent vaatamata sellele on neil keskne roll meie igapäevas, mõjutades meie enesetunnet perega hommikus süües või sõpradele õhtusööki pakkudes.

Mugav söögitool on võtmetähtsusega iga söögikorra nautimise puhul! Söögitoolide valimisel on oluline, et need sobituksid söögilaua ja kogu ruumi sisekujundusega. Tool Anton on välimuselt klassikaline ja pretensioonitu, mistõttu on Anton kindel valik täiustama igas stiilis interjööri!

ISKU tool Anton pakub suurepärast lõuendit, mida saad oma maitsele vastavalt interjööriga sobituvaks muuta. Tooli istmeosa saad valida kas puitpõhjaga või pehmendatud põhjaga. Pehmendatud istmeosa kattematerjaliks saad valida kas River tekstiili, Eco Pull Up kunstnaha (must või pruun) või naha (must või valge).

Tooli puitosa saad valida valge, tumepruuni, tammepuidust või pöögipuust. Nõnda saad ise otsustada, kas soovid oma kodu kaunistada stiilselt kontrastsete toolidega või tagasihoidlike ühetooniliste toolidega. Valik on sinu!

Foto: ISKU

Foto: ISKU

Foto: ISKU