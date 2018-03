Söögitool on mööbliese, mille kvaliteeti ja ajatusse disaini tasub investeerida.

Hoolikalt valitud tool on mitmekülgne mööbliese, mis lisaks praktilisusele sulanduvad veatult kokku igat stiili sisekujundusega.

Ajatu disainiga tool Ella on äärmiselt mitmekülgne. Tegu on tooliga, mis pakub mugavat istet kodukontorisse või teismelise tuppa laua taga töötamiseks ja õppimiseks. Lisaks sobib see suurepäraselt söögitooliks.

Detailid muudavad Ella ideaalseks! Tagumised toolijalad on kergelt väljapoole kaldu, pakkudes lisastabiilsust ja muutes laste seas populaarse “kõõlumise” raskendatuks. Ella tooli eriti mugavaks liigutamiseks on võimalik selle seljatoe ülaosale lisada käepideme. Tänu käetoele püsib tooli kaunis kattematerjal kauem puhta ja värske ilmega.

Pane kokku sinu koju täiuslikult sobiv tool! ISKU tooli kattematerjaliks saad valida kas tekstiili või naha. Kattematerjalide värvivalik on väga lai. Tooli jalad saad valida valgest või mustastpuidust või metallist.

Mänguruumi on lõputult, näiteks üleni valged toolid ilmestavad tuba minimalistlikult puhta ilmega ja söögilaua ääres üle ühe valge ja mustrilise kattekangaga toolid jätavad elegantse mulje.

Loe lisaks siit.





Foto: ISKU





Foto: ISKU





Foto: ISKU





Foto: ISKU