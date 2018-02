Söögilaud on kaasaegse kodu süda. Vali õige laud!

Modernsesse interjööri sobituva söögilaua leidmine võib olla keeruline, sest kaasaegse välimusega lihtsat söögilauda on keeruline disainida.

Kui soovid anda oma kodule värske ilme ning viia interjöör uuele tasandile, siis kaasaegse disainiga söögilaud on ideaalne valik!

ISKU kaasaegse disainiga söögilaud Luoto on efektne kogu oma lihtsuses ja ilus. Vaatamata visuaalsele ilule, on tegu väärika söögilauaga, mille otsas on uhke istuda igal perepeal. Just nagu perepea on pesakonna kõikumatu sammas, hoiavad laua paksud jalad Luoto söögilaua ülimalt stabiilsena.

Kombineerides kaasaegse disainiga söögilaua Luoto samanimeliste söögitoolidega lood koju ilusa terviklahenduse. Luoto söögilaua tooniks saad valida kas valge, pöök, tumepruuni või tamme. Vastavalt oma kodu suurusele saad vastavalt vajadusele ja kodu ruumikusele sobivas suuruses söögilaua.

Väiksemamõõdulised Luoto söögilauad sobituvad hästi ka kodukontorisse töölauaks, suuremamõõdulised söögilauad on suurepärased avarasse söögituppa! Valik on lai, millise valid sina?

Vaata lähemalt siit.

Foto: ISKU





