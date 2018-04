Rustikaalne söögilaud on söögitoa uhkus!

Kas soovid, et sinu söögituba oleks tõeliselt meeldejääva interjööriga, omanäoline ja kutsuv? Rustikaalne söögilaud Granville on selleks ideaalne, kuivõrd selle tahumatu välimus ja materjali saamislugu köidab tähelepanu, pakub silmailu ja lõputult vestlusteemasid!

Rustikaalne söögilaud Granville on S.O.U.L tootepere meelierutav lipulaev. Laua muudab unikaalseks asjaolu, et see on valmistatud vanadest laevakeredest, mistõttu võib lauast erituda mõnusalt tummist tõrva hõngu. Liigselt ilustamata välimusega söögilauale lisab autentsust lauaplaadil olevad metalsed kinnitusneedid. Granville on tugev, stabiilne ja vastupidav.

ISKU S.O.U.L tooteperre, kuhu kuulub üle 2000 mööbli- ja sisustustoote ning mis vastab rangetele kvaliteedi nõuetele. Lisaks vanadele laevakeredele laudade puhul, on ka muude toodete juures on kasutatud huvitavaid materjale, näiteks vanu uksi.

Tänapäeva sisustaja soovib näha, kuidas mingisugune toode sobitub tervikuga. Seetõttu ei pakugi S.O.U.L pelgalt sisustuskaupu, vaid terviklikke lahendusi igasse tuppa! Lisaks rustikaalsele söögilauale Granville on kaubavalikus diivanid, lauad, kummutid, dekoratiivesemed, vaibad, lambid, padjad, küünlad ja isegi maalid. Nõnda saad kombineerida oma koju imeilusa komplekti.

