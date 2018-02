Pere on just nii tugev kui on selle traditsioonid. Kuidas on lood sinu perega?

Üks parimaid peretraditsioone on üheskoos hommikukohvi nautimine ja õhtust einestamine. Valge pikk söögilaud on soojade emotsioonide ja ühiste mälestuse keskmesse ainuõige valik!

Kaasaegne mööblidisain väldib maitsetut kitši. Moes on konkreetsed vormid, minimalism ja praktilisus. Valge pikk söögilaud Sara on välimuselt lihtne ja ilus. Laua erkvalge toon ilmestab igat söögiruumi avaruse ja värskusega.

Valge pikk söögilaud Sara mahutab mugavalt istuma 6-8 inimest. Tegu on väga praktilise söögilauaga, kuivõrd selle kaunist valget lõppviimistlust katab läbipaistev klaas, mis muudab laua igapäevase puhastamise ülilihtsaks.

Ükski söögilaud pole täiuslik õigesti valitud toolideta. Soovitame soetada söögilaud Sara ümber samanimelised mugavad ja laia kattematerjalide valikuga söögitoolid. Nõnda saad soetada kogu vajaliku söögitoa mööbli mugavalt ühest kohast – ISKU’st – ja kaunistad oma kodu kokku stiilse ja praktilise terviklahendusega!

Vaata lähemalt siit.

Foto: ISKU





Foto: ISKU





Foto: ISKU