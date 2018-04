Noorpaarid valivad söögilaua asemel hoopis stiilse baarilaua

Köögisaarte kõrval figureerib üha enam tavapärasest kõrgemaid söögilaudu ja seda just väiksemates kodudes, kus mitmetasandilisus muudab toa visuaalselt ruumikamaks.

Stiilne baarilaud Sara kaunis valik nii avatud köögialaga elutuppa kui ka väiksemõõdulisse kööki.

Baarilaud on esteetiliselt ilus ja minimalistlik, ilmestades iga majapidamist modernse hõnguga. Laud pole liiga kõrge ega tavapäraselt madal, vaid just paras. Laua ideaalsed mõõdud annavad ruumile efektse ja maitseka mitmetasandilisuse, vältides liiga lounge’likku tunnetust.

Tegu on ülimalt pasliku lauaga romantiliste hommiku- ja õhtusöökide jaoks kahekesi, ent pühapäevaseid pannkooke mahub laua ümber hõlpsasti nautima ka neljakesi.

ISKU baarilaua välimusele annab viimistletud mulje õigesti valitud toolid. Kombineerides laua samanimeliste baaritoolidega, lood oma koju harmoonilise ja äraütlemata stiilse terviku. Baarilaua värvuseks saad valida kas valge, pruuni, tumepruuni, pöögi, tamme või valgeks peitsitud tamme. Valik on sinu – kas soovid lisada oma koju tammepuidu soojust või hoopis valget helgust.

Vaata lähemalt siit.

