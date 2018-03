Nipp, kuidas valida endale täiuslik söögilaud

Skandinaavia stiilis söögilaud Odence on ideaalne valik, kui söögilaud pole su jaoks pelgalt esmavajadus, vaid pere ja sõpru ühendav kaunis disainielement.

Söögilaua valik peegeldab pererahva heldet meelt. On ju selge, et suure laua ümber mahub lähedasi ja sõpru rohkem. Skandinaavia stiilis söögilaud Ocean on aupaklikult tagasihoidliku disainiga, ent tänu hoolikalt läbimõeldud disainile on tegu äärmiselt funktsionaalse lauaga.

See on ideaalsete mõõtudega, et mahutada laua ümber kuus inimest, kuid soovi korral on võimalik lauale lisada pikkust lausa 50 cm võrra, lubades julgelt kutsuda laua ümber kaheksa, vajadusel lausa kümme inimest. Seega on tegu ideaalse lauaga avarasse ja ruumirohkesse kodusse.

Hubased perekesksed hommikusöögid või suured ja uhked sünnipäevapeod – väärikalt suuremõõtmeline söögilaud Ocean on igas olukorras paslik. Söögilaua muudavad täiuslikuks samas stiilis Ocean söögitoolid.

Lisaks söögilauale ja toolidele kuulub ISKU Ocean mööbliesemete kollektsiooni lai valik erinevaid kappe, kummuteid ja vitriine. Kombineerides erinevaid Ocean sarja tooteid lood koju kauni terviklahenduse.

Vaata lähemalt siit.





Foto: ISKU