Millega arvestada, et söögitoolid sobituks interjööriga?

Madala seljatoega tool lähtub eelkõige mugavusest ja praktilisusest. Interjööri täiustavad toolid on ruumi ja ülejäänud mööbliga proportsioonis.

Hea lahendus tervikliku üldmulje jätmiseks on valida moodne madala seljatoega tool, mis sobib hästi nii söögitooliks kui ka niisama elutuppa istumisasemete lisamiseks.

Kvaliteetselt valmistatud ilusa disainiga tool on väärt investeering aastateks! Tool Arttur on modernne, praktiline ja soliidne. Sel toolil on trendikalt voolujooneline siluett, mis muudab iga ruumi maitsekalt moodsaks.

ISKU tooli Arttur mugavus peitub selle disainis. Tooli madal seljatugi on ühaegu praktiline ja trendikas. Ühest küljest toetab see alaselga piisavalt, et istudes selg ära ei väsiks ning sundimata istuma pulksirgelt, teisalt muudab see tooli visuaalselt kompaktseks ning söögitoa tasapinnalisemaks. Nõnda on toolil sama mugavus, mis klassikalisel söögitoolil ilma kobakalt kõrge seljatoeta. Pehme ja lai istmeala ning käetoed tagavad maksimaalse istumismugavuse.

