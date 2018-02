Miks ümmargune söögilaud nii populaarne on?

Oleme kõik filmidest näinud, kuidas ümmargune söögilaud on idülliline kogunemispaik perele ja sõpradele, mille ümber üheskoos jagatakse rõõmu ja kogemusi. Ümmargune söögilaud Olivia võimaldab selle idüllilise unelma ellu viia!

Ümmargune söögilaud Olivia loob intiimse meeleolu, kuivõrd laua ringjas kuju sümboliseerib lõputut ühendust. Teisalt on ümmargune söögilaud mõõtudes piisavalt suur, et laud rikkalikult kata ja mugavalt mahutada selle ümber einestama neli inimest.

ISKU söögilaud Olivia võlu peitub selle klassikalises disainis, mis muudab selle ideaalselt sobituvaks igas stiilis interjööriga. Laud on üleni valmistatud kvaliteetsest massiivpuidust, mis tagavad laua stabiilsuse ja pikaajalise vastupidavuse.

Vali just oma soovidele ja vajadusele vastav söögilaud! Olivia söögilaud kuulub klassikalise disainiga söögitoamööbli sarja, mis koosneb laiast valikust erinevates toonides ja mõõdus söögilaudadest. Nõnda saad ka ümmarguse söögilaua Olivia värviks valida kas valge, valge ja pruun, pruun, pöök, tumepruuniks peitsitud kask või lakitud tamme.

