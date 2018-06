Miks on oluline panustada söögitoolidesse?

Interjööriga laitmatult sobituv tool ehib ruumi, täiustades istumisfunktsionaalsusele lisaks sisekujundust tervikliku ilmse loomisega.

Ruumile õhulisuse ja avaruse lisamiseks on soovituslik eelistada läbipaistvaid materjale ja õhukese ilmega mööbliesemeid. Kui soovid lisada ruumile avarust ja mängulisust, on tool Led suurepärane valik!

Tool Led on stiilne ja funktsionaalne. Sellel on plastikust iste ja seljatugi ning peenikesed metalljalad. Tooli konstruktsioon on sulgkerge, muutes selle liigutamise ühest ruumist teise imelihtsaks. Kuivõrd tool on siledast plastikust, saab seda hõlpsasti puhtana hoida, puhastades seda kergelt niiske lapiga.

See ilus ISKU tool on moodsa disainiga, tagades selle efektse väljanägemise nii söögilaua ümber, kodukontoris, lastetoas kui ka avalikus ruumis. Plastikust tool passib iga sisekujundusega. Läbipaistvast plastikust tool pakub neutraalset istumisaset, mis lisab toale avarust. Valgest plastikust tool ilmestab aga tänu läikivale efektile tuba ajatu glamuursusega.

Plastikust tooli värvuseks saad valida kas valge, läbipaistva musta või läbipaistva veesinise.

Vaata lähemalt siit.

