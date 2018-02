Kui austad sisustuses minimalismi, siis see on sinu söögitool!

Tänapäeval on minimalism sisustusmaailmas aukohal, kehtib isegi söögitooli puhul. Eklektiliste värvi- ja mustrikombinatsioonide asemel väärtustatakse söögitoolide puhul rõhutatult lihtsaid lahendusi, puhast välimust ja konkreetseid värvitoone.

Tool Napoli muudab iga interjööri stiilseks, lastes särada hoolega vaaritatud õhtusöögil. Sel toolil on mitu nägu. Napoli toolid võivad rikastada kirevat söögituba rahulikkuse ja tasakaalukusega või hoopis hiilata söögitoa kesksete disainielementidena. Tooli puhtajooneline ja kandiline siluett ning hele värvitoon muudavad iga interjööri stiilseks!

ISKU tool Napoli on ideaalne tasakaal askeetlikust lihtsusest ja luksuslikust mugavusest. Tooli kõrge seljatugi ja pehme istmeala muudavad toolil istumise väga mugavaks. Viimaks ei väsi keegi istumast ja meeleolukad õhtusöögid võivad kesta tunde!

Toolil Napoli on kandilised kroomitud jalad. Tooli kattekanga värviks on beež.

Foto: ISKU