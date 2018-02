Ideaalne söögilaud toob pere kokku

Söögilaud on koht, kuhu koguneb terve pere. Koos alustatud hommikusöök või päeva kokkuvõtvad õhtusöögid on väärtus, millesse tasub panustada. Need on hetked, mil lapsed õpivad söögikultuuri, viisakat vestlust ja tekib mõnus side terve pere vahel.

Söögilaud peab olema kvaliteetne, piisavalt suur ja vastu pidama pikki aastaid. See ei pruugi olla ainult perele mõeldud. Õhtusöögid sõpradega või hilised pühapäevased hommikusöögid naabritega on ilusad mälestused terveks eluks. Õige söögilaud pakub söömisruumi paljudele inimestele, sest lisaks söömisele jäädakse sageli söögilaua taha ka juttu ajama ja aega nautima.

Retrostiilis Odense söögilaud on ilusa kujundusega ning hoolikalt disainitud. Tänu läbimõeldud lahendusele on see ideaalsete mahutab see 8-10 inimest ilusti ümber laua. Lauaplaadi materjal on MDF, värvides on valikus valge või must laminaat, naturaalne tamm ja mustaks peitsitud tamm. Erilise disainiga lauajalad on tehtud kvaliteetsest massiivpuidust, et need hoiaksid lauda kindlalt paigal ega laseks kõikumist sisse.

Vahet pole, kas kasutad lauda suurteks ja uhketeks õhtusöökidest või hubasteks hommikusöökideks pere seltsis, töölaua või teejoomise kohana, korralik ja stiilne laud on silmailuks igal juhul. ISKU Odense söögilaua muudavad täiuslikuks ka samas stiilis Odense söögitoolid.

Loe lisaks siit.

Foto: ISKU