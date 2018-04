Baaritool Sara täiustab kahtlemata iga kööki!

Köögisaared on üha popimad tänapäevastes kodudes, sest tegu on funktsionaalsete lahendustega, mis tekitavad lisa panipaiku ja efektse laua, mille taga einestada või köögis kokkajaga jutustada.

Köögisaarte kõrval figureerib üha enam ka tavapärasest kõrgemaid söögilaudu. Seda just väiksemates kodudes, kus mitmetasandilisus muudab toa visuaalselt ruumikamaks. Söögiala välimusele annab viimistletud mulje õigesti valitud baaritool.

Baaritool Sara on esteetiliselt ilus, stiilne ja minimalistlik, ilmestades iga majapidamist modernse hõnguga. Selle pehmendatud seljatugi ja istmeosa rõõmustavad iga söögilauas istujat mugavusega!

Kuivõrd baaritoolid on kõrged, siis on väga oluline, et neid oleks kerge ja lihtne liigutada. Soovi korral on võimalik baaritooli seljatoe ülaosale lisada käepideme, mis teeb tooli liigutamise hõlpsaks. Lisaks minimeerib käetugi kordi, mil katsutakse tugitooli kattematerjali, tagades Sara baaritooli pikaajalise puhta välimuse.

ISKU baaritooli kattematerjaliks saad valida kas River tekstiili, Eco Pull Up kunstnaha (must või pruun) või naha (must või valge). Kui soovid, et toolid jutustaksid oma lugu, vali Eco Pull Up kunstnahk, mis saavutab kiirelt ihaldatud vintage väljanägemise. Kui eelistad põhjamaist minimalismi, siis vali valge nahk, mis koos valgete toolijalgadega mõjub värske ja stiilsena.

Vaata lähemalt siit.

