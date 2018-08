Valge puhvetkapp on maitsekalt klassikaline

Nägus klassikaline valge puhvetkapp Atlas on maitsekaks täienduseks sinu kodule. Kolme sektsiooniga puhvetkapp mahutab kokku üheksa riiuli jagu raamatuid või muid sulle olulisi asju!

Kõige olulisemad esemed saad seada klaasi taha silma rõõmustama. Kõik muu vajalik paiguta muretult uksega suletavatesse kapiosadesse – ja sinu kodu püsib üllatavalt korras.

Valge puhvetkapp Atlas on ilus ja ka äärmiselt praktiline valik. Erinevatest Atlas sarja moodulkappidest saad luua just oma maitsele ja vajadustele vastava kombinatsiooni. Lumivalged, lihtsate ehisdetailide ja kerge klassikalise joonega moodulkapid on loonud Soome mööblidisainer Tapani Laukkanen.

Kaunis valgest laminaadist ISKU kapp mahutab palju ja toob ruumi helge meeleolu. Valge puhvetkapp Atlas on hea valik raamatute või muude esemete nägusaks ja süsteemseks paigutamiseks kodus ja kontoris. Küsi lisa ja hinnapakkumist!

Vaata lähemalt siit.