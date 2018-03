Töölaud, mis ei vea sind alt

Kontorilauad mängivad suurt rolli kontori üldmulje loomisel. Hea töölaud pakub hulganisti ruumi, mis lisaks arvutile jätab ka piisaval määral vaba tööpinda. Martix I töölaud on suurepärane valik modernsesse kontorisse!

Töölaua valikul tuleks lähtuda selle kvaliteetsusest, ergonoomilisusest ja mitmekülgsusest. Matrix I sarja lauad on vastupidavad, reguleeritavad ja minimalistliku välimusega, sobides hästi nii individuaalseks kui ka rühmatööks.

Kuivõrd kontoritöö on istuva loomuga, siis on oluline, et töötaja saaks vajadusel veidikene istumisasendit muuta. Matrix I töölaua kasutaja saab valida ergonoomiliselt sobiva kõrguse reguleerimisvahemikust 205 mm. Töölaua jalad on manuaalselt eraldi reguleeritavad. Lauajalgade reguleerimisosa on varustatud katikuga.

Lihtsa välimusega kvaliteetne töölaud sobitub iga kontori interjööriga. Matrix I sarja lauale saad valida Isku lauaplaatide laia valiku seast kontoriga täpselt sobituvate mõõtudega lauaplaadi kuju. Lauajalad saad valida kas grafitihallid, hõbehallid või kroomitud.

Vaata lähemalt siit.

