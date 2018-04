Praegune trend sisustuses: mitmeotstarbeline mööbel

Tänased sisustuslahendused rõhutavad järjest enam mööbli mitmeotstarbelisust. Osalt on see tingitud üldisest ruumipuudusest, mis sunnib väiksemaid kortereid nutikalt sisustama.

Tulemuseks on aga loovad sisustuslahendused, mis on multifunktsionaalsed ning stiilsed! Abilauad on sisustustooted, mis on ISKU klientide seas osutunud äärmiselt populaarseteks. Abilauad on olulised näiteks elutoas, kuna mahutavad ideaalselt ajakirja ning teetassi. Samuti saab nende abil muuta ruumi üldist interjööri, paigutades abilauale nt küünlaid, keraamikat, lilli vm väiksemaid tooni andvaid aksessuaare.

Abilauad võivad järgida muu mööbli stiili, aga miks mitte soetada hoopis teistest märgatavalt erinev lauake. Air on äärmiselt minimalistiku ning lihtsa disainiga abilaud, mistõttu sobib see pea igasse tuppa ning seda on ka väga kerge liigutada! Abilaud Air on suurepärane valik sisustajale, kes hindab interjööris avarust, õhku ning konkreetseid, puhta jooni. Air on valmistatud 12 mm paksusest klaasist. Paksendatud klaas tagab lauale ka vastupidavuse. Võimalik on valida läbipaistva või valge klaasi vahel.

