Kuidas tunda ära õige kummut?

Üleliigsed paberid, ajakirjad, dokumendid või nipsasjakesed - see kitsas kahe sahtliga kummut peidab kõik endasse. Nii muutub ruumi üldmulje korrastatumaks, ilusamaks ja puhtamaks. Kummut Torino on hea valik!

Torino kolme sahtliga kummut sobib väga hästi näiteks magamistuppa, esikusse või väiksemasse kontorisse, sest on kompaktne ja ilusa välimusega. Kõik kummuti liikuvad osad avanevad ja sulguvad pehmelt ning hääletult.

Moderne ja kaasaegne sahtlikapp lisab kodule isikupära ja kaasaegsust. Tänu sellele, et asjad saab kenasti silme eest ära panna või olulised dokumendid sahtlitesse hoiule asetada, muutub kodus või kontoris olemine veelgi nauditavamaks. See Torino kummut on mõnusalt kitsas ja tänu sellele mahub väga paljudesse kohtadesse.

Tegemist on Torino kõrgkvaliteedilises tootesajars oleva kummutiga. ISKU’s on saadaval veel väga laias valikus ja erinevates mõõtudes kappe, kummuteid ja vitriine. Nii on sul võimalus luua koju või kontorisse täiuslik terviklahendus!

Kitsas kolme sahtliga kummut on mööbliese, mis sobib paljudesse erinevatesse tubadesse.

Foto: ISKU