Eelista eestimaist – FUN mööbliseeria vallutab turgu

Eestis toodetud riidekapp Fun on vallatu ja mängulise joonega. Kahe uksepoolega kapp on üsna mahukas ja sobib rõõmu tooma nii elutuppa, esikusse kui lastetoa kapina.

Siin, nagu kogu Fun seeria puhul on pandud rõhku naturaalsetele materjalidele, läbimõeldud disainile ja kvaliteetsele lõppviimistlusele.

Kergelt retrohõnguline Põhjamaine stiil on uueks trendiks. Kasutatakse naturaalseid materjale ja värvitoone. Ruumis luuakse meeldivalt rahulik atmosfäär, mida vürtsitatakse põnevate ja omanäoliste detailidega. Au sisse on tõstetud keskkond ja kogukondlikud väärtused, mistõttu eelistatakse kohalikku disaini ja toodangut.

Omanäolise disainiga Eestis toodetud riidekapp Fun toob teie koju toreda aktsendi. Valida saab kahe värvikombinatsiooni vahel. Valge koos naturaalse kasega loob heleda ja rahuliku üldmulje. Heleroheline kombinatsioonis naturaalse kasega toob tuppa rõõmsat särtsakust. Kahe uksega kapi komplektis on 6 riiulit ja 2 riidepuu toru, mis võimaldavad sektsioonide suurusi vastavalt vajadusele sättida.

Eestis toodetud riidekapp Fun on sobivalt. Kasutatud on erinevaid funktsionaalselt kõige paremini sobivaid materjale. Ümarnurgad ja jalad on valmistatud naturaalsest lakitud kasepuidust, kapi uksed kaetud kasespooniga, tagasein valge või kase imitatsioon, muud detailid on vastavalt valgest kristallmelamiinist või rohelisest melamiinist.

Too oma koju rõõmu! Erinevaid Fun-seeria ümarnurkadega laudu, kappe, kummuteid jm mööbliesemeid on loodud nii elu- kui magamistoa tarbeks. ISKU e-poest saad need kõik!

