Uus mood – mehhanismiga diivan!

Diivan on vajalik mööbliese igas kodus. See on justkui kodu keskpaik, kus on mõnus aega veeta raamatut lugedes ja pärast pikka tööpäeva ühiselt perega televiisorit vaadates. Õdusa olemise sinu kodus loob mugav ja isikupärane diivan.

3-kohaline diivan Texas ei ole niisama istumiskoht, see on mehhanismiga diivan. Taoline diivan on väga mugav ning igati praktiline ja asjalik. See sobib nii suurde elutuppa, kuid miks mitte ka pisikesse kontorisse. Diivani stiilne üldmulje ja suurepärane kvaliteet ei jäta kedagi külmaks.

ISKU 3-kohalisel Texas diivanil on kõrge seljatugi, mis on istumiseks äärmiselt mugav. Samas toetab see väga hästi selga. Mehhanism loob lisaväärtust ja annab sulle ideaalse võimaluse jalgade puhkamiseks.

Valida saab kolme erineva kattematerjali vahel: tekstiil, nahk või kunstnahk. Saad osta täpselt just sellise kangaga toote, mis vastab sinu maitsele ja sobitub ruumi. Lisaks on samas tooteseerias valik mehhanismiga tugitoole.

Texas sisustuselementidega lood enda koju õdusust ja stiili.

Vaata lähemalt siit.







Foto: ISKU





Foto: ISKU





Foto: ISKU