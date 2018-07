Too kuulus Broadway oma koju!

Kaunis klassikaline diivan Broadway mõjub stiilselt ja luksuslikult. Kui soovid oma koju kvaliteetset diivanit, mis on mugav ja alati moes, on Broadway sinu jaoks sobiv valik.

See võrratu diivan sobitub hästi erinevatesse ruumidesse – nii elutuppa teleri ette kui ka näiteks lastetuppa või kinnisele verandale.

Klassikalises stiilis ilus diivan Broadway on askeetlikumal raamil, ka kergelt polsterdatud käetoed on kitsamat sorti. Seevastu istumis-, seljatoe- ja lispadjad on tõeliselt pehmed, mugavad ja külluslikud. Diivani jalad on peenemad ja ümardatud, mis loob kergema, õhulisema mulje.

Tellijana saad ise kaasa rääkida diivani jalgade ja kattekanga osas – viimast on ISKU’s saadaval eriti laias valikus. Ülaltoodud hind kehtib kattekanga Pulse ja tammepuidust jalgade korral.

Vaata täpsemalt siit.

ISKU