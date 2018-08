Täiuslik interjöör koosneb hoolikalt valitud mööbliesemetest

3-kohaline diivan Chic on võrratu sümbioos retrost ja minimalismist, mis loob kaasaegse ja glamuurse üldmulje. Lihtsa ja kandilise siluetiga mööblile lisavad elegantsust seljatoe- ja istmepadja ning käetugede ääristusdetailid. Chic on ideaalne sisustuselement nii buduaari, elutuppa kui ka lounge’i.

See ISKU diivan peegeldab omaniku maitse-eelistusi ja iseloomu. Seadmaks diivani just oma meele järgi, on valikus metallist ja puidust jalad. Metalljalad teevad diivani eriti paslikuks töisesse keskkonda. Peenikesed puujalad, kombineerides lustaka kattetekstiili tooniga, loovad tugitoolile õdusa retroilme.

Kattematerjalide lai värvivalik võimaldab sul valida kombinatsiooni, mis sobib valatult sinu sisekujundusega!

Vaata diivani mõõte siit.