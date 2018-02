Oled hädas diivani valikul? Me aitame!

Diivan on üks peamisi mööbliesemeid meie kodudes. Õigesse kohta paigutatud kaunis diivan loob õdusust ja stiili. On oluline, et lisaks funktsionaalsusele oleks diivan oma väljanägemiselt kõigile pereliikmetele meelepärane.

Väga praktilised on 2-kohalised Kämp diivanid, mis oma suuruse poolest sobituvad hästi paljudesse eluruumidesse.

Paiguta 2-kohaline diivan Kämp lastetuppa, magamistuppa, elutuppa, kontorisse – väike ja praktiline istumiskoht on väga kompaktne. Seda on vajadusel ka väga lihtne ümber paigutada, kas või ühest toast teise. Mitmekülgse kattematerjalide valiku ja paljude eri värvitoonide seast saad valida enda lemmiku.

Lisaks diivanitele on ISKU e-poes saadaval ka samas stiilis Kämp tugitoolid. Ostes sarnase diivani ning tugitooli, saad luua ilusa terviku, et kodus oleks ainulaadne terviklahendus. Sinu kodu on seda igati väärt!

2-kohaline diivan Kämp on klassika omaette. Puidust käetoed ja kanga ühtne värvitoon loovad puhta üldmulje. Käetoed on erinevat värvi, valida saab nii valge, helepruuni, tumepruuni kui ka musta vahel. Sel viisil saad ise kombineerida enda koju just sulle sobivates värvitoonides Kämp diivani.

Vaata lähemalt siit.

Foto: ISKU





Foto: ISKU