Nurgadiivan söögituppa? Miks mitte!

Õigesti valitud diivan kestab pikki aastaid ja sobitub harmooniliselt ruumi interjööriga. Ilus ja samas praktiline nurgadiivan loob toas õdusa õhkkonna ning pakub tõelist mugavust.

Miks mitte võtta pärast pikka ja väsitavat tööpäeva aega iseendale ja puhata mõnusal suurel nurgadiivanil või istuda kogu perega koos, et veeta üks tore õhtupoolik lõbusat koguperefilmi vaadates.

Rufus 3DIV nurgadiivan on kaasaegne ja lihtne. Paiguta ISKU nurgadiivan ruumikasse elutuppa või avarasse söögituppa. See stiilne nurgadiivan mahutab istuma kõik suured ja väikesed pereliikmed. Mugav ja kauni disainiga diivan pakub kauneid hetki ja õdusaid hetki kogu sinu perele.

Rufuse nurgadiivani läbimõeldud detailid ning selja- ja istmepadjad pakuvad istumisel mugavust. Diivaniraam on kvaliteetne ja vastupidav, kuna on valmistatud vineerist ning puidust. Istmepadjad on täidetud kauakestva ja keha toetava eripehmendusmaterjaliga, mille tihedus on 35 kg/m³. Diivanijalad on valmistatud vastupidavast metallist.

Lisaks nurgadiivanile leiad samast tooteseeriast ka 2- ning 3-kohalise diivani.

Vaata lähemalt siit.

ISKU