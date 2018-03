Miks on diivanivalik eriti oluline?

Õigesti valitud diivan muudab sinu koduse interjööri ilmekaks ja aitab luua õdusat atmosfääri. Samas on see ka väga praktiline ja igapäevaselt tarvilik ese, millel on niisama mõnus istuda ja pikutada või külalisi võõrustada.

Vali enda koju ilus retrohõnguline 2,5-kohaline diivan Diva. See omanäoline ja stiilne mööbliese on piisavalt suur, et mahutada istuma vähemalt kaks täiskasvanud inimest. Võta aeg maha ja meenuta koos sõbrannaga vanu häid aegu või veeda üks tore õhtupoolik koos ämmaga. Mugav ja kauni disainiga Diva pakub kauneid hetki ja õdusaid olemisi nii sulle, sinu perele kui ka sõpradele.

Diva retrodiivan on omaette klassika. Selle puhul on kasutatud ühevärvilisi kvaliteetseid kangaid. Valikus on ka 12 ilusat värvitooni, mille vahelt on võimalik valida kõige meelepärasem, mis sobituks sinu kodu toonidega. Klassikalised puidust jalad on isikupärased ja pakuvad nostalgiahõngu.

Samast ISKU tooteseeriast saad valida enda koju ka sobiva diivanilaua kui ka 2-kohalise, 3-kohalise diivani või lamamistooli. Mugav diivan pakub rõõmu ja naudingut kõikidele sinu pere liikmetele.

