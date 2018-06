Miks on diivani soetamine eluruumide sisustamise juures üks keerulisemaid protsesse?

Läbi tuleb mõelda palju erinevaid aspekte: kuhu täpsemalt istumisnurk luua, millises stiilis-toonis-vormis diivan peaks olema, kui palju inimesi peaks see mahutama ning kuidas kõik interjööri kui tervikusse kokku sulab.

Kui aga õige diivan on oma tee koju leidnud, pakub see silmailu ja mugavust iga päev. 2,5-kohaline diivan Viola on universaalne, funktsionaalne ning stiilne valik igasse kodusse. Tegemist on praktilise ja kauni pehme mööbliga, mis sobib tegelikult nii koju kui ka kontorisse.

Helebeež diivan harmoneerub pea iga interjööriga ega trügi värvide poolest liigselt esile. Samal ajal järgib diivan ääretult stiilset disaini: pehmed seljatoed ja istumisalused on kombineeritud kitsaste käetugede ning praktiliste kõrgete valgete peitsitud tammepuust diivanijalgadega. Üldmulje on sale, õhuline ja modernne.

ISKU 2,5-kohaline diivan Viola mahutab mugavalt istuma näiteks kaks täiskasvanut ja lapse. Tänu naturaalsele välimusele saab diivanit hõlpsalt kombineerida ka mõnes muus stiilis diivani või tugitooliga. Lisades juurde erinevaid aksessuaare, hoiad oma kodu interjööri alati värskena.

Vaata mõõte siit.

ISKU