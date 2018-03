Miks eelistada väiksemat sorti diivanit?

Diivan on mõnus ja praktiline mööbliese ning väiksemat sorti diivanid sobivad väga hästi nii kontorisse kolleegide ja äripartnerite vastuvõtuks kui ka korterisse igapäevaseks kasutamiseks.

Väiksemad 2-kohalised diivanid on kerged ja neid on lihtne paigutada – see on ideaalne võimalus luua pisikeses ruumis õdusust.

Rufus on asjalik ja lihtsa disainiga 2-kohaline diivan. Tänu läbimõeldud detailidele, milleks on kvaliteetsed selja- ja istmepadjad, paistab see hästi silma ja on omanäoline. Rufus on elegantne ja sobitub paljudesse ruumidesse. Tegemist on ISKU kvaliteetmööbliga, mis muudab sinu kodu või kontori kaunimaks.

Rufus diivanil on klassikalised metallist kerged jalad. Saadaval on nii kangas kui ka nahkkate. Valikus on palju erinevaid värve, et igaüks leiaks endale meelepärase värvilahenduse koos sobiva kattematerjaliga. Rufuse karkassi valmistamisel on kasutatud vineeri ja puitu.

Rufus tootesarjast pakume lisaks 3-kohalisi diivaneid kui ka nurgadiivaneid. Kombineeri koju või kontorisse Rufus diivanite seast enda lemmikvärvitoonis ja sobiva kattematerjaliga elegantne ja kauakestev komplekt. Rufus diivanid on aegumatud ja pakuvad suurepärast mugavust.

Foto: ISKU