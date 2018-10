Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad

Lisaks niigi mõistlikele hindadele on ISKU välja töötanud ka lisasoodustuse süsteemi. Seda eelkõige kahel põhjusel: et premeerida oma kliente ning motiveerida inimesi elama mugavamat elu – mööda linna ringi sõita ja erinevatest mööblipoodidest asjade kokku ostmise asemel on mõttekas ja mõistlik soetada need kõik korraga ühest kohast. Nii on muret vähem, asjad sobivad omavahel stiililiselt kokku ja mida suurem on ostusumma, seda suurem on ka lisaallahindluse protsent.

Kui ostusumma ületab 700 eurot, on lisaallahindlus 5%.

Kui ostusumma ületab 1200 eurot, on lisaallahindlus 10%.

Kui ostusumma ületab 2000 eurot, on lisaallahindlus 15%.

Kui ostusumma ületab 10 000 eurot, on lisaallahindlus 20%.

Seega on söögilauda ostes mõistlik võtta ka toolid ISKUst, seda enam, et paljudel laudadel on samast komplektist ka toolid. Või diivanit soetades osta juurde ka samasugune tugitool ja sobituv televiisorilaud.

“Kui ostusummast jääb lisaallahindluse saamiseks puudu vaid sada eurot, siis leiab klient kindlasti mõne dekoratsioonieseme, vaasi või küünla, et saada see väärtuslik ekstrasoodustus!” on Aidas Barkauskas kindel.