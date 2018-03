Kuhu sobib väiksem diivan?

Diivan on mõnus ja samas väga praktiline mööbliese. Väiksemat sorti diivanid sobivad hästi nii kontorisse kolleegide ja äripartnerite vastuvõtuks kui ka väiksemasse korterisse igapäevaseks istumiseks.

Väiksemaid 2-kohalisi diivaneid on lihtne paigutada. Need on kaalult kerged ja vajadusel ei teki toa või kontori mööbli ümberpaigutamisel mingisuguseid takistusi. Väike diivan on praktiline ja sobib suurepäraselt pisikesse ruumi.

2-kohaline diivan Foster on asjalik ja disainilt klassikaline. See on praktiline ja sobitub paljudesse ruumidesse. Paiguta väikesesse tuppa üks või suuremasse kaks diivanit – lõpptulemus on igati nägus, sest Foster tooted muudavad ruumi omanäoliseks ja kauniks.

Foster on trendikas väikeste mõõtmetega ISKU 2-kohaline diivan. Kauni välimusega ja kvaliteetse kangamaterjaliga sohval on stiilsed metalljalad, mis loovad sellele kergust. Nii jalad kui ka kangas on valmistatud vastupidavast materjalist. Kattekanga värvivalikus on viis tooni.

Foster tootesarjast pakume lisaks 3-kohalisi diivaneid kui ka nurgadiivaneid. Kombineeri koju või kontorisse Foster diivanite seast enda lemmikvärvitoonis hubane ja kauakestev komplekt. Foster diivanid on aegumatud, pakkudes suurepärast mugavust kõikidele sinu pereliikmetele.

Vaata lähemalt siit.





Foto: ISKU