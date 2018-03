Kas poleks lõbus ise kombineerida endale stiilne diivan?

Diivan on praktiline ja kaunis mööbliese, mis sobib nii koju kui ka kontorisse. Õigesti valitud diivan pakub naudingut ja mugavust iga päev. Diivanil on hea külalisi kostitada, kolleege vastu võtta ja perega lõbusalt aega veeta.

Inkoo diivan on vastupidav ja väga kauni välimusega ning sobib paljudesse interjööridesse.

Inkoo pakub võimalust kombineerida just selline diivanikomplekt nagu sul on tarvis. Külalistetuba, elutuba, kontor – paljudesse ruumidesse sobiv 2,5-kohaline diivan Inkoo on väga praktiline, ilus ja eeskätt kvaliteetne.

Mis teeb Inkoo diivani eriliseks? Diivani istme- ja seljatoepadjad on eemaldatavad. Lisaks leiad valikust patjadele erinevaid kvaliteetseid sisumaterjale. Inkoo diivanijalad muudavad diivani omanäoliseks, lisades tootele kergust ja õhulisust. Valida saab nii puidust kui ka metallist jalgade vahel.

Selliste mõõtudega diivan sobib väga hästi suurematesse ruumidesse. Inkoo tooteseerias on ISKU’s saadaval veel tugitool, tumba, 2-kohaline diivan, 3-kohaline diivan kahe istmepadjaga kui ka kolme istmepadjaga. Kombineeri koju või kontorisse Inkoo toodete valikust meelepärased kaunilt disainitud sisustustooted.

Vaata lisaks siit.





